Харитонова(Фирсова) (Фирсова) 1Я Жена Олимпиада Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
1-м браком
Рождение ребёнка
08.04.1875
Отец ребёнка: Харитонов Иван Ефимов
с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1881
Дочь: (Харитонова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно