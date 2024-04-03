Харитонова(Фирсова) (Фирсова) 1Я Жена Олимпиада Дмитриевна 19.07.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харитонова(Фирсова) (Фирсова) 1Я Жена Олимпиада Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1850

Отец: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Мать: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Иван Ефимов

1-м браком
Рождение ребёнка
08.04.1875

Сын: Харитонов Василий Иванов

Отец ребёнка: Харитонов Иван Ефимов

с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1881

Дочь: (Харитонова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно

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