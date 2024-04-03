Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фирсов Михаил Дмитриевич

Мать: Фирсова Аксинья Григорьевна

Бракосочетание
23.10.1883

Муж: Сафронов Андрей Никитин

Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Сафронов Степан Андреев

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин

отец Андрея записан как Челушкин
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Сафронов Илья Андреев

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
26.06.1889

Сын: Сафронов Иван Андреев

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: (Сафронова) Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин

Смерть
Неизвестно

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