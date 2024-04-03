Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
23.10.1883
Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1885
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин
отец Андрея записан как Челушкин
Рождение ребёнка
20.07.1887
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
26.06.1889
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: (Сафронова) Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Сафронов Андрей Никитин
Смерть
Неизвестно