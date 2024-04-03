Сафронов Андрей Никитин 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Андрей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сафронов Никита Федорович

Мать: Сафронова Мария Максимовна

Бракосочетание
23.10.1883

Жена: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна

Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1885

Сын: Сафронов Степан Андреев

Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна

отец Андрея записан как Челушкин
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Сафронов Илья Андреев

Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
26.06.1889

Сын: Сафронов Иван Андреев

Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: (Сафронова) Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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