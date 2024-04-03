Сафронов Андрей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
23.10.1883
Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1885
Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна
отец Андрея записан как Челушкин
Рождение ребёнка
20.07.1887
Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
26.06.1889
Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1891
Дочь: (Сафронова) Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно