Сафронова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Дарья Никитина
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сафронова) Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1871
Дочь: (Сафронова) Мария Никитовна
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Рождение ребёнка
05.08.1875
Дочь: (Сафронова) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1878
Сын: Сафронов Порфирий Никитович
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1880
Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно