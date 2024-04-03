Сафронова Мария Максимовна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова) Дарья Никитина

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сафронова) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Сафронов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сафронов Сидор Никитович

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Рождение ребёнка
28.03.1871

Дочь: (Сафронова) Мария Никитовна

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Рождение ребёнка
05.08.1875

Дочь: (Сафронова) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Сафронов Порфирий Никитович

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Рождение ребёнка
09.09.1880

Сын: Сафронов Иван Никитич

Отец ребёнка: Сафронов Никита Федорович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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