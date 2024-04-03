Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
30.?.1883
Муж: Долгов Михаил Ефимов
Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: (Долгова) Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.11.1886
Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
22.02.1889
Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: (Долгова) Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов
отец указан ошибкой как Михаил Егорович
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.