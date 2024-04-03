Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сафронов Никита Федорович

Мать: Сафронова Мария Максимовна

Бракосочетание
30.?.1883

Муж: Долгов Михаил Ефимов

Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: (Долгова) Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.11.1886

Сын: Долгов Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
22.02.1889

Сын: Долгов Поликарп Михайлов

Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: (Долгова) Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Долгов Михаил Ефимов

отец указан ошибкой как Михаил Егорович
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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