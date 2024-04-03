Долгов Поликарп Михайлов 22.02.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Поликарп Михайлов

Долгов Поликарп Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1889

Отец: Долгов Михаил Ефимов

Мать: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
19.07.1910

Дочь: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
05.04.1912

Сын: Долгов Сергей Поликарпович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
21.09.1914

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
1918

Сын: Долгов Михаил Поликарпович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
14.12.1920

Дочь: (Долгова) Варвара Поликарповна

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
09.07.1923

Сын: Долгов Семён Поликарпович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
27.05.1927

Сын: Долгов Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.