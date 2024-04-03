Долгов Поликарп Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1910
Рождение ребёнка
05.04.1912
Сын: Долгов Сергей Поликарпович
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова
Рождение ребёнка
21.09.1914
Рождение ребёнка
1918
Сын: Долгов Михаил Поликарпович
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова
Рождение ребёнка
14.12.1920
Дочь: (Долгова) Варвара Поликарповна
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова
Рождение ребёнка
09.07.1923
Сын: Долгов Семён Поликарпович
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова
Рождение ребёнка
27.05.1927
Смерть
Неизвестно