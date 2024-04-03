Долгов Михаил Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долгова) Любовь
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Алексей
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Юрий
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно