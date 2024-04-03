Долгов Михаил Поликарпович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Михаил Поликарпович

Долгов Михаил Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Долгов Поликарп Михайлов

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долгова) Любовь

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Алексей

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Юрий

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.