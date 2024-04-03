Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна Около 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Сафронов Николай Андреев

Мать: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долгова) Любовь

Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Алексей

Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Юрий

Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Михаил Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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