Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долгова) Любовь
Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Алексей
Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Юрий
Отец ребёнка: Долгов Михаил Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно