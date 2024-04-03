Сафронов Николай Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сафронов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1924
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сафронов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1930
Сын: Сафронов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1932
Сын: Сафронов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1934
Дочь: (Сафронова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1936
Рождение ребёнка
10.01.1940
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: пропал без вести