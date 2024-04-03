Сафронов Николай Андреев Около 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Николай Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Мать: Сафронова(Рогачева) (Рогачева) Марфа Филиппова

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сафронов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сафронов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1930

Сын: Сафронов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1932

Сын: Сафронов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1934

Дочь: (Сафронова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1936

Дочь: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1940

Сын: Сафронов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Смерть
?.04.1943
Причина смерти: пропал без вести

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