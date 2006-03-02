Сафронов Александр Николаевич 07.03.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1932

Дата смерти

02.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1932

Отец: Сафронов Николай Андреев

Мать: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.03.2006
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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