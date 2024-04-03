Сафронов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1930
Дата смерти21.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
24.06.1956
Смерть
21.10.1983