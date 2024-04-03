Сафронов Сергей Николаевич 30.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Сергей Николаевич

Сафронов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1930

Дата смерти

21.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1930

Отец: Сафронов Николай Андреев

Мать: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Сафронов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна

Смерть
21.10.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.