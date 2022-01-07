Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1933
Дата смерти07.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Сафронов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сафронов Сергей Николаевич
Смерть
07.01.2022
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.