Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна 19.06.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1933

Дата смерти

07.01.2022

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1933

Отец: Селявин Петр Павлович

Мать: Селявина(Сафронова) (Сафронова) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Сафронов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сафронов Сергей Николаевич

Смерть
07.01.2022
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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