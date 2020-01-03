Сафронов Александр Сергеевич 24.06.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1956

Дата смерти

03.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956

Отец: Сафронов Сергей Николаевич

Мать: Сафронова(Селявина) (Селявина) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2020
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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