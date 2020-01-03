Сафронов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1956
Дата смерти03.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2020
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.