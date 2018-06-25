Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1895
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сафронов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сафронов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Рождение ребёнка
30.11.1930
Сын: Сафронов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Рождение ребёнка
07.03.1932
Сын: Сафронов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Рождение ребёнка
19.08.1934
Дочь: (Сафронова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Рождение ребёнка
02.09.1936
Дочь: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Рождение ребёнка
10.01.1940
Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.