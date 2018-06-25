Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна 25.06.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1895

Отец: Гусев Иван Александров

Мать: Гусева(Гусева) (Гусева) Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сафронов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сафронов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Рождение ребёнка
30.11.1930

Сын: Сафронов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Рождение ребёнка
07.03.1932

Сын: Сафронов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Рождение ребёнка
19.08.1934

Дочь: (Сафронова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Рождение ребёнка
02.09.1936

Дочь: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Рождение ребёнка
10.01.1940

Сын: Сафронов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Андреев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.