Сафронов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.