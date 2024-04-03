Сафронов Алексей Николаевич 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сафронов Николай Андреев

Мать: Сафронова(Гусева) (Гусева) Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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