Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1926
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1956
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.