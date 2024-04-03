Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна 10.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1926

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926

Отец: Макаров Дмитрий Иванов

Мать: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Николаевич

Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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