Макаров Дмитрий Иванов
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения07.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1876
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Макарова) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова
Рождение ребёнка
12.11.1908
Рождение ребёнка
03.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова
Рождение ребёнка
05.05.1915
Рождение ребёнка
10.08.1926
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова
Смерть
Неизвестно