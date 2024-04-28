Макаров Дмитрий Иванов 07.02.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Дмитрий Иванов

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

07.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1876

Отец: Макаров Иван Иванов

Мать: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Макарова) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
12.11.1908

Дочь: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
03.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
05.05.1915

Сын: Макаров Александр Дмитриевич 1Й Муж

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
10.08.1926

Дочь: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Смерть
Неизвестно

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