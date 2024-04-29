Макаров Александр Дмитриевич 1Й Муж
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Петр Александрович
Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1936
Сын: Макаров Алексей Александрович
Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно