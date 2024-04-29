Макаров Александр Дмитриевич 1Й Муж 05.05.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Александр Дмитриевич 1Й Муж

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915

Отец: Макаров Дмитрий Иванов

Мать: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Петр Александрович

Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.03.1936

Сын: Макаров Алексей Александрович

Мать ребёнка: (Ключникова) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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