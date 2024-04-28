Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1884
Дата смерти19.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884
В МК с.Малый Снежеток дата рождения - 02.10.1886г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
05.10.1886
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне Степан Дмитриев Петрухин(Дронов) и девицв Евдокия Христофорова Скороходова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Макарова) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1908
Дочь: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
03.12.1912
Рождение ребёнка
05.05.1915
Сын: Макаров Александр Дмитриевич 1Й Муж
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
10.08.1926
Дочь: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1929
Смерть
19.05.1963