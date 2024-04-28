Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова 03.05.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1884

Дата смерти

19.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1884

Отец: Скороходов Семен Степанов

Мать: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

В МК с.Малый Снежеток дата рождения - 02.10.1886г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Дмитрий Иванов

Крещение
05.10.1886
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне Степан Дмитриев Петрухин(Дронов) и девицв Евдокия Христофорова Скороходова
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Макарова) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
12.11.1908

Дочь: Макаровамакарова (Макарова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
03.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
05.05.1915

Сын: Макаров Александр Дмитриевич 1Й Муж

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
10.08.1926

Дочь: Сафронова(Макарова) (Макарова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Иванов

Смерть
19.05.1963

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