Скороходов Семен Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
03.05.1884
Дочь: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова
Мать ребёнка: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова
В МК с.Малый Снежеток дата рождения - 02.10.1886г.
Бракосочетание
10.11.1885
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1890
Рождение ребёнка
09.10.1892
Рождение ребёнка
16.06.1894
Мать ребёнка: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова
Смерть
Неизвестно