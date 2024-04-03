Скороходов Семен Степанов 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Семен Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Мать: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Рождение ребёнка
03.05.1884

Дочь: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Устинья Семенова

Мать ребёнка: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

В МК с.Малый Снежеток дата рождения - 02.10.1886г.
Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1890

Дочь: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Мать ребёнка: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

Рождение ребёнка
09.10.1892

Дочь: (Скороходова) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

Рождение ребёнка
16.06.1894

Сын: Скороходов Леон Семенов

Мать ребёнка: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

Смерть
Неизвестно

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