Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
29.?.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
05.11.1854
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
1865
Сын: Скороходов Андрей Степанов
Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный
Рождение ребёнка
1867
Сын: Скороходов Семен Степанов
Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Скороходова) Ирина Степановна
Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный
Рождение ребёнка
1872
Рождение ребёнка
15.08.1874
Дочь: (Скороходова) Васса Степанова
Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно