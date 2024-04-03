Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Мать: Гусева Ххх Татьяна Васильева

Бракосочетание
29.?.1852

Муж: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
05.11.1854

Дочь: Челенкова(Скороходова) (Скороходова?) Степанида Степановна

Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Рождение ребёнка
1865

Сын: Скороходов Андрей Степанов

Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Рождение ребёнка
1867

Сын: Скороходов Семен Степанов

Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Скороходова) Ирина Степановна

Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кузьмичева(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Рождение ребёнка
15.08.1874

Дочь: (Скороходова) Васса Степанова

Отец ребёнка: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.