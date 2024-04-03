Гусева Ххх Татьяна Васильева Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Ххх Татьяна Васильева

Гусева Ххх Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

12.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Гусев Яков 1 Федотов

Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Гусев Егор Федотов

Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гусев Герасим Федотов

Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов

Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Рождение ребёнка
30.08.1836

Дочь: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Рождение ребёнка
23.11.1843

Дочь: (Гусева) Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Смерть
12.07.1885
Причина смерти: от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.