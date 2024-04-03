Гусева Ххх Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти12.07.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Гусев Яков 1 Федотов
Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Гусев Егор Федотов
Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гусев Рекрут Яков 2 Федотов
Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова
Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)
Рождение ребёнка
30.08.1836
Дочь: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова
Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)
Рождение ребёнка
23.11.1843
Дочь: (Гусева) Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)
Смерть
12.07.1885
Причина смерти: от старости