Гусев Егор Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти05.10.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Бракосочетание
05.07.1844
Жена: Гусева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1850
Дочь: (Гусева) Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1854
Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гусев Кузьма Егоров
Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова
Смерть
05.10.1886
Причина смерти: от сляглой | в МК написано что умер в 65 лет