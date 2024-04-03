Гусев Егор Федотов Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Егор Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

05.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Мать: Гусева Ххх Татьяна Васильева

Бракосочетание
05.07.1844

Жена: Гусева Матрона Иванова

Рождение ребёнка
23.10.1850

Дочь: (Гусева) Фекла Егоровна

Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова

Рождение ребёнка
28.10.1854

Сын: Гусев Лазарь Егорович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусев Кузьма Егоров

Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Гусев Евстигней Егоров

Мать ребёнка: Гусева Матрона Иванова

Смерть
05.10.1886
Причина смерти: от сляглой | в МК написано что умер в 65 лет

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