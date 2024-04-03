Гусева Матрона Иванова Около 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Матрона Иванова

Гусева Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

26.02.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1844

Муж: Гусев Егор Федотов

Рождение ребёнка
23.10.1850

Дочь: (Гусева) Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов

Рождение ребёнка
28.10.1854

Сын: Гусев Лазарь Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гусев Кузьма Егоров

Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов

Рождение ребёнка
1865

Сын: Гусев Евстигней Егоров

Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов

Смерть
26.02.1884
Причина смерти: от воспаления в легких

Мы используем куки для улучшения работы сайта.