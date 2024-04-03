Гусева Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти26.02.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1844
Муж: Гусев Егор Федотов
Рождение ребёнка
23.10.1850
Дочь: (Гусева) Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов
Рождение ребёнка
28.10.1854
Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гусев Кузьма Егоров
Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Гусев Егор Федотов
Смерть
26.02.1884
Причина смерти: от воспаления в легких