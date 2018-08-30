Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1836
Бракосочетание
12.07.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
08.01.1855
Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Долгова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1859
Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Долгов Яков Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно