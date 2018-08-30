Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова 30.08.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1836

Отец: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Мать: Гусева Ххх Татьяна Васильева

Бракосочетание
12.07.1853

Муж: Долгов Иван Васильевич

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Долгов Павел Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Долгова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Долгов Семен Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Долгов Яков Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Васильевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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