Долгов Семен Иванович 10.04.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Семен Иванович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

10.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1859

Отец: Долгов Иван Васильевич

Мать: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
10.04.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Змеевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Егор Федотов Гусев и крестьянина Платона Егорова Бахарева жена Устинья Никитина
Смерть
Неизвестно

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