Долгов Семен Иванович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения10.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1859
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
10.04.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Змеевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Егор Федотов Гусев и крестьянина Платона Егорова Бахарева жена Устинья Никитина
Смерть
Неизвестно