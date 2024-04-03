Долгов Иван Васильевич 22.05.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Иван Васильевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

22.05.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1835

Отец: Долгов Василий Николаевич

Мать: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.05.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
12.07.1853

Жена: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Долгов Павел Иванович

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Долгова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Долгов Семен Иванович

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Долгов Яков Иванович

Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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