Долгов Иван Васильевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения22.05.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1835
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
27.05.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
12.07.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
08.01.1855
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Долгова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова
Рождение ребёнка
10.04.1859
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Долгов Яков Иванович
Мать ребёнка: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно