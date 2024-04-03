Долгов Яков Иванович 01.10.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Яков Иванович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1871

Отец: Долгов Иван Васильевич

Мать: Долгова(Гусева) (Гусева) Елизавета Федотова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
02.11.1892

Жена: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.10.1893

Дочь: Хренова(Долгова) (Долгова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Долгов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1901

Сын: Долгов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Долгов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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