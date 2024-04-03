Долгов Яков Иванович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1871
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
02.11.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.10.1893
Рождение ребёнка
25.02.1896
Мать ребёнка: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.10.1905
Мать ребёнка: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно