Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Петров Антон Карпов
Мать: Петрова Фекла Михеева
Бракосочетание
02.11.1892
Муж: Долгов Яков Иванович
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.10.1893
Дочь: Хренова(Долгова) (Долгова) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1896
Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.10.1905
Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно