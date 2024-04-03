Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Петров Антон Карпов

Мать: Петрова Фекла Михеева

Бракосочетание
02.11.1892

Муж: Долгов Яков Иванович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.10.1893

Дочь: Хренова(Долгова) (Долгова) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Долгов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1901

Сын: Долгов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Долгов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Долгов Яков Иванович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.