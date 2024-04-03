Петров Антон Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Фекла Михеева
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева
Рождение ребёнка
25.04.1870
Сын: Петров Семен Антонов
Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева
Рождение ребёнка
1877
Сын: Петров Иван Антонов
Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева
Рождение ребёнка
01.07.1879
Дочь: (Петрова) Акулина Антонова
Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева
Рождение ребёнка
04.09.1880
Дочь: (Петрова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева
Смерть
Неизвестно