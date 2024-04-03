Петров Антон Карпов 26.07.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Антон Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1836

Отец: Петров Карп Иванов

Мать: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Фекла Михеева

Рождение ребёнка
1861

Сын: Петров Алексей Антонов

Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева

Рождение ребёнка
25.04.1870

Сын: Петров Семен Антонов

Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева

Рождение ребёнка
1877

Сын: Петров Иван Антонов

Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева

Рождение ребёнка
01.07.1879

Дочь: (Петрова) Акулина Антонова

Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева

Рождение ребёнка
04.09.1880

Дочь: (Петрова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Петрова Фекла Михеева

Смерть
Неизвестно

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