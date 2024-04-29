Петров Карп Иванов 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Карп Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Петров Иван Иванов

Мать: Петрова Варвара Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елена (Алена) Анофриева 3-Я

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елена (Алена) 2-Я

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Рождение ребёнка
28.11.1830

Сын: Петров Зот Карпов

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Петрова) Прасковья Карпова

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Рождение ребёнка
1834

Сын: Петров Арсений Карпов

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Рождение ребёнка
26.07.1836

Сын: Петров Антон Карпов

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Рождение ребёнка
1849

Сын: Петров Павел Карпов

Мать ребёнка: Петрова Елена (Алена) 2-Я

Рождение ребёнка
08.02.1856

Сын: Петров Алексей Карпов

Мать ребёнка: Петрова Елена (Алена) Анофриева 3-Я

Смерть
Неизвестно

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