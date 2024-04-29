Петров Карп Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Петров Иван Иванов
Мать: Петрова Варвара Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1830
Сын: Петров Зот Карпов
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Петрова) Прасковья Карпова
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я
Рождение ребёнка
26.07.1836
Сын: Петров Антон Карпов
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петров Павел Карпов
Мать ребёнка: Петрова Елена (Алена) 2-Я
Рождение ребёнка
08.02.1856
Мать ребёнка: Петрова Елена (Алена) Анофриева 3-Я
Смерть
Неизвестно