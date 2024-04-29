(Петрова) Прасковья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти10.10.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1851
Сын: Селявин Яков Архипов
Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов
Рождение ребёнка
10.07.1853
Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов
Рождение ребёнка
21.01.1856
Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов
Смерть
10.10.1916