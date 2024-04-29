(Петрова) Прасковья Карпова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Петрова) Прасковья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

10.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Петров Карп Иванов

Мать: Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Архип Федотов

Рождение ребёнка
12.03.1851

Сын: Селявин Яков Архипов

Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов

Рождение ребёнка
10.07.1853

Сын: Селявин Владимир Архипов

Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов

Рождение ребёнка
21.01.1856

Сын: Селявин Иван Архипович

Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Селявин Степан Архипов

Отец ребёнка: Селявин Архип Федотов

Смерть
10.10.1916

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