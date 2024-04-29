Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Карп Иванов

Рождение ребёнка
28.11.1830

Сын: Петров Зот Карпов

Отец ребёнка: Петров Карп Иванов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Петрова) Прасковья Карпова

Отец ребёнка: Петров Карп Иванов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Петров Арсений Карпов

Отец ребёнка: Петров Карп Иванов

Рождение ребёнка
26.07.1836

Сын: Петров Антон Карпов

Отец ребёнка: Петров Карп Иванов

Смерть
Неизвестно

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