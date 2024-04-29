Петрова Екатерина Яковлевна 1-Я
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Карп Иванов
Рождение ребёнка
28.11.1830
Сын: Петров Зот Карпов
Отец ребёнка: Петров Карп Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Петрова) Прасковья Карпова
Отец ребёнка: Петров Карп Иванов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Петров Карп Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1836
Сын: Петров Антон Карпов
Отец ребёнка: Петров Карп Иванов
Смерть
Неизвестно