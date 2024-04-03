Петров Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти25.05.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петров Карп Иванов
Мать ребёнка: Петрова Варвара Макарова
Рождение ребёнка
19.11.1815
Сын: Петров Осип Иванов
Мать ребёнка: Петрова Варвара Макарова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Петрова Варвара Макарова
Смерть
25.05.1845
Причина смерти: от старости