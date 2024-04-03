Петров Иван Иванов 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

25.05.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Петров(Журавлев) Иван Иванович

Мать: Петрова Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Петров Карп Иванов

Мать ребёнка: Петрова Варвара Макарова

Рождение ребёнка
19.11.1815

Сын: Петров Осип Иванов

Мать ребёнка: Петрова Варвара Макарова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Петров Ферапонт Иванов

Мать ребёнка: Петрова Варвара Макарова

Смерть
25.05.1845
Причина смерти: от старости

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