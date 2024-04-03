Петрова Варвара Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петров Карп Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1815
Сын: Петров Осип Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван Иванов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Петров Иван Иванов
Смерть
Неизвестно