Петрова Варвара Макарова 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Варвара Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Петров Карп Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван Иванов

Рождение ребёнка
19.11.1815

Сын: Петров Осип Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Петров Ферапонт Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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