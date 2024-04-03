Петров Алексей Антонов 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Алексей Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Петров Антон Карпов

Мать: Петрова Фекла Михеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Петрова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Владимир Алексеев

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
27.04.1895

Сын: Петров Семен Алексеев

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Петрова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно

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