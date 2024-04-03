Петров Алексей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Петров Антон Карпов
Мать: Петрова Фекла Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Петрова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
27.04.1895
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Петрова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно