Петрова Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Петрова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Антонов
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Петров Алексей Антонов
Рождение ребёнка
27.04.1895
Отец ребёнка: Петров Алексей Антонов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Петрова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Антонов
Смерть
Неизвестно