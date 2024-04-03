Петрова Фекла Михеева 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Фекла Михеева

Петрова Фекла Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Антон Карпов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Петров Алексей Антонов

Отец ребёнка: Петров Антон Карпов

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Карпов

Рождение ребёнка
25.04.1870

Сын: Петров Семен Антонов

Отец ребёнка: Петров Антон Карпов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Петров Иван Антонов

Отец ребёнка: Петров Антон Карпов

Рождение ребёнка
01.07.1879

Дочь: (Петрова) Акулина Антонова

Отец ребёнка: Петров Антон Карпов

Рождение ребёнка
04.09.1880

Дочь: (Петрова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Петров Антон Карпов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.