Петрова Фекла Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Антон Карпов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Петров Антон Карпов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Долгова(Петрова) (Петрова) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Карпов
Рождение ребёнка
25.04.1870
Сын: Петров Семен Антонов
Отец ребёнка: Петров Антон Карпов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Петров Иван Антонов
Отец ребёнка: Петров Антон Карпов
Рождение ребёнка
01.07.1879
Дочь: (Петрова) Акулина Антонова
Отец ребёнка: Петров Антон Карпов
Рождение ребёнка
04.09.1880
Дочь: (Петрова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Карпов
Смерть
Неизвестно