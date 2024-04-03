Гусев Яков 1 Федотов Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Яков 1 Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

10.02.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Гусев Федот Евстигнеев (Евстаев)

Мать: Гусева Ххх Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
14.08.1844

Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Яковлева

Мать ребёнка: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
28.08.1854

Сын: Гусев Александр Яковлев

Мать ребёнка: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна

Бракосочетание
01.07.1856

Жена: Гусева Прасковья Сергеева 2-Я Жена

Смерть
10.02.1885
Причина смерти: от старости

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