Гусев Яков 1 Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти10.02.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1844
Дочь: (Гусева) Васса (Василиса) Яковлева
Мать ребёнка: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Гусева) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
28.08.1854
Мать ребёнка: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна
Бракосочетание
01.07.1856
Смерть
10.02.1885
Причина смерти: от старости