Гусев Александр Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1854
Бракосочетание
18.?.1870
Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Гусев Алексей Александров
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова
Рождение ребёнка
25.07.1875
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.07.1877
Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно