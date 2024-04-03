Гусев Александр Яковлев 28.08.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Александр Яковлев

Гусев Александр Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1854

Отец: Гусев Яков 1 Федотов

Мать: Гусева 1Я Жена Прасковья Федотовна

Бракосочетание
18.?.1870

Жена: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Хренова(Гусева) (Гусева) Домна Александрова

Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Гусев Алексей Александров

Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Гусев Степан Александров

Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.07.1877

Сын: Гусев Иван Александров

Мать ребёнка: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.