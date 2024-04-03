Хренова(Гусева) (Гусева) Домна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
19.10.1890
Муж: Хренов Захар Андреев
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.09.1891
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
05.09.1893
Сын: Хренов Близнец Иван Захаров
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
05.09.1893
Сын: Хренов Близнец Михаил Захаров
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
20.03.1895
Дочь: (Хренова) Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
05.04.1896
Дочь: (Хренова) Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Хренова) Мария Захаровна
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Хренова) Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: (Хренова) Евгения Захаровна
Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев
д. Андреевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно