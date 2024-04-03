Хренова(Гусева) (Гусева) Домна Александрова 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова(Гусева) (Гусева) Домна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Гусев Александр Яковлев

Мать: Гусева(Селявина) (Селявина) София Семенова

Бракосочетание
19.10.1890

Муж: Хренов Захар Андреев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.09.1891

Сын: Хренов Никита Захаров

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
05.09.1893

Сын: Хренов Близнец Иван Захаров

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
05.09.1893

Сын: Хренов Близнец Михаил Захаров

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
20.03.1895

Дочь: (Хренова) Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
05.04.1896

Дочь: (Хренова) Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
1898

Сын: Хренов Алексей Захаров

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Хренова) Мария Захаровна

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Хренова) Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: (Хренова) Евгения Захаровна

Отец ребёнка: Хренов Захар Андреев

д. Андреевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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