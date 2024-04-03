(Скороходова) Васса Степанова
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения15.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1874
Отец: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
18.08.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки бывшие дворовые люди Василий Иванов Дронов и вдова Александра Никитина Скороходова
Смерть
Неизвестно