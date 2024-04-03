(Скороходова) Васса Степанова 15.08.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Скороходова) Васса Степанова

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

15.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1874

Отец: Скороходов(Долгов) Степан Фаддеев Усыновленный

Мать: Скороходова(Гусева) (Гусева) Мария Федотова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
18.08.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змиевки бывшие дворовые люди Василий Иванов Дронов и вдова Александра Никитина Скороходова
Смерть
Неизвестно

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