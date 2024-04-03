Сафронова(Рогачева) (Рогачева) Марфа Филиппова
Место рождениядер. Озерки(Урусово)
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Рогачев Филипп Гавриилович
Мать: не указана
дер. Озерки(Урусово)
Бракосочетание
09.11.1890
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1892
Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: (Сафронова) Синклитиния Андреева
Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)
Рождение ребёнка
28.05.1896
Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Сафронова) Мария Андреева
Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)
Рождение ребёнка
10.02.1908
Сын: Сафронов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)
Смерть
Неизвестно