Сафронова(Рогачева) (Рогачева) Марфа Филиппова 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Рогачева) (Рогачева) Марфа Филиппова

Место рождения

дер. Озерки(Урусово)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Рогачев Филипп Гавриилович

Мать: не указана

дер. Озерки(Урусово)
Бракосочетание
09.11.1890

Муж: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1892

Сын: Сафронов Георгий Андреев

Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: (Сафронова) Синклитиния Андреева

Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Сафронов Иван Андреев

Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Сафронов Николай Андреев

Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Сафронова) Мария Андреева

Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Сафронов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Смерть
Неизвестно

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