Сафронов Александр Андреевич 10.02.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908

Отец: Сафронов Приемыш Андрей Акимов (Акилонов)

Мать: Сафронова(Рогачева) (Рогачева) Марфа Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
19.02.1929

Дочь: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
17.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
13.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
09.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
19.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
25.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
11.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно

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