Сафронов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908
Рождение ребёнка
19.02.1929
Рождение ребёнка
17.03.1930
Рождение ребёнка
13.10.1933
Рождение ребёнка
09.05.1935
Рождение ребёнка
19.08.1937
Рождение ребёнка
10.02.1940
Рождение ребёнка
25.04.1947
Рождение ребёнка
11.05.1952
Смерть
Неизвестно