Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна 05.05.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

05.05.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1910

Отец: Сачков Семен Семенов

Мать: Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 4об.-5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Александр Андреевич

Крещение
06.05.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Егоров Макаров и кр. Параскева Семенова Скороходова
Рождение ребёнка
19.02.1929

Дочь: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
17.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
13.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
19.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
25.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
11.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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