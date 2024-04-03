Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения05.05.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 4об.-5
Крещение
06.05.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Егоров Макаров и кр. Параскева Семенова Скороходова
Рождение ребёнка
19.02.1929
Рождение ребёнка
17.03.1930
Рождение ребёнка
13.10.1933
Рождение ребёнка
09.05.1935
Рождение ребёнка
19.08.1937
Рождение ребёнка
10.02.1940
Рождение ребёнка
25.04.1947
Рождение ребёнка
11.05.1952
Смерть
Неизвестно