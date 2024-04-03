Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова

Место рождения

с. Большой Снежеток

Дата рождения

1874

Дата смерти

?.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Большой Снежеток
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-Й Муж Николай

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ольга Николаева

Отец ребёнка: 1-Й Муж Николай

Бракосочетание
04.?.1897

Муж: Сачков Семен Семенов

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 17об.-18 2-й брак
Рождение ребёнка
25.02.1898

Дочь: (Сачкова) Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 2об.-3
Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 9об.-10
Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Сачков Сергей Семенов

Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 4об.-5
Рождение ребёнка
29.06.1907

Сын: Сачков Андрей Семенович

Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1910

Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 4об.-5
Смерть
?.12.1952

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