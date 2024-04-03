Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова
Место рожденияс. Большой Снежеток
Дата рождения1874
Дата смерти?.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Большой Снежеток
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1-Й Муж Николай
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ольга Николаева
Отец ребёнка: 1-Й Муж Николай
Бракосочетание
04.?.1897
Муж: Сачков Семен Семенов
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 лист 17об.-18 2-й брак
Рождение ребёнка
25.02.1898
Дочь: (Сачкова) Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 2об.-3
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 9об.-10
Рождение ребёнка
29.06.1902
Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 4об.-5
Рождение ребёнка
29.06.1907
Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1910
Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Семеновна
Отец ребёнка: Сачков Семен Семенов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 4об.-5
Смерть
?.12.1952