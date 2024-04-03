Сачков Сергей Семенов 29.06.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Сергей Семенов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

29.06.1902

Дата смерти

08.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902

Отец: Сачков Семен Семенов

Мать: Сачкова(Белозерова) (Белозерова) Екатерина Егорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 4об.-5
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - земледелие
Крещение
30.06.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Егоров Макаров и кр. Наталия Степанова Селявина
Бракосочетание
20.?.1921

Жена: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 302 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923

Сын: Сачков Сын Или Дочь

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Рождение ребёнка
24.03.1924

Сын: Сачков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка
по числу род.- 2.по числу ост.-1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 49 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
25.05.1934

Дочь: (Сачкова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Рождение ребёнка
06.08.1936

Сын: Сачков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Рождение ребёнка
25.05.1941

Дочь: (Сачкова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Рождение ребёнка
03.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Рождение ребёнка
27.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Смерть
08.12.1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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