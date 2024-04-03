Сачков Сергей Семенов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения29.06.1902
Дата смерти08.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 4об.-5
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - земледелие
Крещение
30.06.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 4об.-5 | Восприемники: Села Змеевки кр. Семен Егоров Макаров и кр. Наталия Степанова Селявина
Бракосочетание
20.?.1921
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 302 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923
Сын: Сачков Сын Или Дочь
Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова
Рождение ребёнка
24.03.1924
Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка
по числу род.- 2.по числу ост.-1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 49 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
25.05.1934
Рождение ребёнка
06.08.1936
Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова
Рождение ребёнка
25.05.1941
Рождение ребёнка
03.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова
Рождение ребёнка
27.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова
Смерть
08.12.1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.