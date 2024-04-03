Сачков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1936
Дата смертиОколо 16.06.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна
г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
28.03.1971
Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна
Смерть
Около 16.06.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.