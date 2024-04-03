Сачков Сергей Сергеевич 06.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1936

Дата смерти

Около 16.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936

Отец: Сачков Сергей Семенов

Мать: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна

г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
28.03.1971

Сын: Сачков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Наталья Дмитриевна

Смерть
Около 16.06.1991
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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