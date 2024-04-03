Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова 01.05.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1904

Дата смерти

25.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904

Отец: Скороходов Егор Васильев

Мать: Скороходова(Осипова) (Осипова) Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - земледелие
Бракосочетание
20.?.1921

Муж: Сачков Сергей Семенов

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 302 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923

Сын: Сачков Сын Или Дочь

Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов

Рождение ребёнка
24.03.1924

Сын: Сачков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка
по числу род.- 2.по числу ост.-1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 49 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
25.05.1934

Дочь: (Сачкова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов

Рождение ребёнка
06.08.1936

Сын: Сачков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов

Рождение ребёнка
25.05.1941

Дочь: (Сачкова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов

Рождение ребёнка
03.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов

Рождение ребёнка
27.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов

Смерть
25.12.1967
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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