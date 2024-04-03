Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1904
Дата смерти25.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904
Работа или профессия
Неизвестно
В 1921 г - земледелие
Бракосочетание
20.?.1921
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 106 лист 302 Книга регистрации браков Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923
Сын: Сачков Сын Или Дочь
Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов
Рождение ребёнка
24.03.1924
Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов
Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка
по числу род.- 2.по числу ост.-1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 49 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Рождение ребёнка
25.05.1934
Дочь: (Сачкова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов
Рождение ребёнка
06.08.1936
Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов
Рождение ребёнка
25.05.1941
Дочь: (Сачкова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов
Рождение ребёнка
03.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов
Рождение ребёнка
27.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Сергей Семенов
Смерть
25.12.1967
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.