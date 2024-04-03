Сачков Алексей Сергеевич 24.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Алексей Сергеевич

Место рождения

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

17.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: Сачков Сергей Семенов

Мать: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Александра Егорова

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка
по числу род.- 2.по числу ост.-1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 49 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Военная служба
Неизвестно
ID 504971519
Дата и место призыва __.__.1942, Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Последнее место службы 88 гв. сд Воинское звание гв. сержант Причина выбытия убит Дата выбытия 17.04.1945 Первичное... Показать все
Смерть
17.04.1945
Германия, Бранденбург, Франкфуртский р-н, с. Вуден

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