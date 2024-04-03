Сачков Алексей Сергеевич
Место рожденияТамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка
Дата рождения24.03.1924
Дата смерти17.04.1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924
Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеевка
по числу род.- 2.по числу ост.-1. ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 83 лист 49 Книга регистрации актов о рождении Снежетовский ВИК
Военная служба
Неизвестно
ID 504971519
Дата и место призыва __.__.1942, Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Последнее место службы 88 гв. сд Воинское звание гв. сержант Причина выбытия убит Дата выбытия 17.04.1945 Первичное... Показать все
Смерть
17.04.1945
Германия, Бранденбург, Франкфуртский р-н, с. Вуден